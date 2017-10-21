بجلسة صلح وكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

نجحت الأجهزة الامنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم السبت، في عقد جلسة صلح بين عائلتي "البنا وخليل" بقرية الحاجر التابعة لمركز بني سويف، وذلك بالسرادق الكبير الذي أقيم في مركز شباب محمد قصلة بقرية تزمنت.

وقدم جابر شعبان من عائلة "البنا" الكفن لسعيد خميس من عائلة خليل وسط قبلات وأحضان بين أفراد العائلتين ودعاء الحاضرين بإتمام الوئام والحب.

وتعود الواقعة عندما قررت نيابة مركز بني سويف بإشراف المستشار عماد علي المحامي العام لنيابات بني سويف، حبس 3 أشخاص لاتهامهم بقتل أمين شرطة تابع لمديرية أمن بني سويف.

وضبطت وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد عبداللطيف، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بقتل أمين شرطة بمركز تدريب قوات الأمن بمحافظة بني سويف يدعى حسان محمد عبدالغفار 54 سنة، أمين شرطة، بمركز تدريب قوات الأمن التابع لمديرية أمن بني سويف على طريق السعادنة حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، ودلت التحريات على أن الجريمة الهدف منها جنائى أخذًا بالثأر لوجود خلافات ثأرية بين المتهم وعائلة أخرى منذ فترة.