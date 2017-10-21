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ضبط ممرض سرق أجهزة طبية من مستشفى الزقازيق بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط ممرض سرق أجهزة طبية من مستشفى الزقازيق بالشرقية

03:49 م السبت 21 أكتوبر 2017

ضبط ممرض سرق أجهزة طبية من مستشفى الزقازيق بالشرقية

ضبط ممرض سرق أجهزة طبية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، القبض على ممرض؛ متهم بسرقة بعض المعدات والأجهزة الطبية من مستشفى الزقازيق العام.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "خالد محمد بهاء الدين" مدير مستشفى الزقازيق العام، بأنه أثناء وجوده بالمستشفى لمباشرة عمله، أخبره المدعو "محمد إبراهيم" مسؤول العهدة بالمستشفى، بسرقة بعض المُعدات الطبية ومِنظار حنجري خاص بالأطفال، من قِبل مجهولين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19265 جنح ثان الزقازيق لسنة 2017.

وتبين أن وراء الواقعة "م.س.ع" ممرض بمستشفى الأحرار وسبق نقله من مستشفى الزقازيق العام لارتكابه وقائع سرقات، وتم ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

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