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12 نوفمبر.. الاستماع لمرافعة النيابة بقضية "أحداث البحر الأعظم"

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مصراوي Masrawy

12 نوفمبر.. الاستماع لمرافعة النيابة بقضية "أحداث البحر الأعظم"

03:29 م السبت 21 أكتوبر 2017

محاكمة بديع

كتب - عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و13 آخرين، من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث البحر الأعظم"، لجلسة ١٢ نوفمبر المقبل، للاستماع لمرافعة النيابة.

وأسندت النيابة، للمتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعصام العريان تهمة التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة، كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين.

يُشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت في سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة.

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