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السيسي: ذكرى معركة العلمين تدفعنا لبذل مزيد من الجهد لإرساء السلام

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مصراوي Masrawy

: ذكرى معركة العلمين تدفعنا لبذل مزيد من الجهد لإرساء السلام

03:25 م السبت 21 أكتوبر 2017

السيسي: ذكرى معركة العلمين تدفعنا لبذل مزيد من الجهد لإرساء السلام

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- (أ ش أ):

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في إحياء ذكرى مرور ٧٥ عاماً على معركة العلمين، وذلك بحضور بيتر كوسجروف الحاكم العام لاستراليا، وعدد من وزراء وممثلي ١٤ دولة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، و وزير الدفاع، وعدد من الوزراء، قائلا: إن ذكرى معركة العلمين تدفعنا لبذل مزيد من الجهد لإرساء السلام وخاصة بالشرق الأوسط.

وقد ألقى الرئيس كلمة تضمنت الإشارة إلى أن ذكرى آلاف الضحايا الذين لقوا حتفهم في معركة العلمين، تدفعنا لتجديد العهد على الحفاظ على السلام، ولبذل مزيد من الجهد لإرساء السلام وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، التي تواجه أزمات خطيرة تهدد كيان الدولة الوطنية ذاته.

وأضاف الرئيس أن هذه الأزمات تحمل مخاطر غير مسبوقة على أمن وسلامة ومقدرات شعوب المنطقة، التي تتطلع نحو حياة كريمة ومستقرة، مشدداً على دور المجتمع الدولي في بذل كافة الجهود والعمل بقوة وتصميم من أجل تلبية التطلعات المشروعة للشعوب.

كما أكد الرئيس - خلال الكلمة - أن مدينة العلمين تشكل مزيجاً جغرافياً وتاريخياً فريداً، استحق كل الاهتمام، من خلال إنشاء مدينة العلمين الجديدة، لتقديم نموذج لأهميةِ السلام والبناء والتعمير، وضرورة هزيمة آلام الماضي بآمال المستقبل، الذي يتم بذل أقصى الجهد من أجل أن يكون مشرقاً وزاهراً.

وألقى عدد من ضيوف كلمات في هذه المناسبة، حيث أشار بيتر كوسجروف الحاكم العام لاستراليا، و تيم لورنس نائب رئيس لجنة مقابر الكومنولث، إلى أهمية دور معركة العلمين في الحرب العالمية الثانية، ووجها التحية لذكرى ضحاياها، كما أشادا بدور مصر في العمل من أجل السلام والحفاظ عليه وتعزيزه.

وقد توجه الرئيس السيسي بعد ذلك بصحبة ضيوف مصر لزيارة متحف العلمين العسكري بعد تطويره، حيث استمع إلى شرح من اللواء مدير إدارة المتاحف العسكرية تضمن مراحل نشأة وتطور المتحف الذي أنشأ تخليداً لذكرى معركة العلمين، ويتكون من نصب تذكاري وخمس قاعات عرض ومنطقة للعرض المكشوف تشمل عدداً من المعدات العسكرية التي شاركت في معركة العلمين.

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