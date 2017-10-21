محافظ كفر الشيخ: أيادي الإرهاب الغادرة لن توقف مسيرة التنمية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إن العمليات الإرهابية تدعونا إلى الاستنفار الوطني لمواجهة دعاة الفكر الشيطاني المتطرف ورؤوس الفتنة أتباع الشياطين، والقصاص لشهداء الواجب الذين سقطوا وهم يدافعون بشرف عن أرض مصر وأمنها ضد قوى الشيطان والإرهاب الأعمى.

جاء ذلك خلال بيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، نعى خلاله المحافظ شهداء الوطن رجال الشرطة، الذين استشهدوا، أمس الجمعة، عقب ملحمة لقوات الأمن في التصدي لجماعات إرهابية بالواحات.

واستنكر محافظ كفر الشيخ، الأعمال الإجرامية بشدة، مطالبًا الشعب المصري بأكمله بالوقوف صفًا واحدًا خلف قيادته لمواجهة الإرهاب الغاشم والقضاء عليه ودحر جذوره، مضيفًا أن تلك الأيادي الغادرة لن توقف مسيرة مصر نحو التقدم والتنمية.

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