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الحكومة العراقية: لم يتم تحديد اي موعد لاستقبال وفد كردي ببغداد

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مصراوي Masrawy

العراقية: لم يتم تحديد اي موعد لاستقبال وفد كردي ببغداد

03:22 م السبت 21 أكتوبر 2017

الحكومة العراقية: لم يتم تحديد اي موعد لاستقبال وفد كردي ببغداد

المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي

بغداد - (د ب أ):

صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي اليوم السبت بأن الحكومة العراقية لم تحدد أي موعد لاستقبال وفد رسمي كردي بشأن التباحث مع بغداد .

وأضاف الحديثي، في تصريح صحفي، أن "اي مفاوضات ستكون مشروطة بالتأكيد على وحدة البلاد والدستور واحترام سيادة الحكومة الاتحادية، على المنافذ الحدودية والمطارات والثروات السيادية وقوات البيشمركة والأجهزة الأمنية الكردية ،وفرض القانون في المناطق المتنازع عليها ومنع أي سلوك منافي للدستور من قبل الإقليم".

وذكر أن "الحديث عن الاستفتاء ونتائجه لم تعد مطروحة مطلقا، وأن الحكومة استندت إلى القرار القضائي ببطلان الاستفتاء ، فضلا عن قرار البرلمان باتخاذ جميع الخطوات لفرض سلطة الدولة الاتحادية، وبالفعل تمكنت من إلغاء الاستفتاء بشكل عملي من خلال عمليات فرض الأمن وإلغاء جميع امتيازات الإقليم السيادية".

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