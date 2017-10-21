أسباب ظهور الانتفاخات والهالات السوداء أسفل العين.. وإليكِ الحل

كتبت – نانسي فايز الرويني:

تُعد ظهور الإنتفاخات والهالات السوداء أسفل العينين، أمر يسبب القلق الدائم للسيدات، وفي كثير من الأحيان، يؤثر على ثقتهن بأنفسهن.

وأوضح الدكتور حازم المصري أخصائي التغذية العلاجية، بالمركز المصري البريطاني لدراسة السمنة، لـ"مصراوي"، عدة أسباب، يجب تجنبها، لأنها تؤدي إلى ظهور الإنتفاخات والهالات السوداء أسفل العين، حيث قال:

1- السهر أمام التلفزيون، واستخدام التليفون المحمول "الموبايل" لفترات طويلة متتالية.

2- الحساسية التي تصيب الجلد نتيجة التغيرات الجوية في فصول السنة صيفًا وشتاءً.

3- احتباس السوائل المترتب على بدانة الجسم.

4- ارتفاع نسبة الأملاح وضغط الدم نتيجة الإكثار من أكل المخللات.

5- الاستخدام المتكرر للعدسات اللاصقة، بالإضافة إلى أنه يسبب حساسية العين.

6- إجهاد العينين نتيجة قلة النوم، وعدم راحتها بشكل كافي.

ولتجنب وعلاج ظهورها، أكد الدكتور"حازم" على أنه يجب الحصول على فترات كافية من النوم، وتجنب استخدام العدسات اللاصقة، وعدم اجهاد العين أمام التلفزيون والموبايل.

وأضاف "حازم" أنه يمكن علاج الهالات، عن طريق "باكت الشاي الأسود" بترطيبه بالماء، ثم وضعه أسفل العينين، لإحتوائه على مادة "التانين" القابضة للجلد، التي تؤدي إلى منع ظهور الترهلات في منطقة العين.