مقتل 15 طالبا عسكريا في هجوم على حافلة عند الأكاديمية العسكرية في كابول
مقتل 15 طالبا عسكريا في هجوم على حافلة عند الأكاديمية العسكرية في كابول
02:57 م السبت 21 أكتوبر 2017
هجوم على حافلة عند الأكاديمية العسكرية في كابول
كابول - (د ب أ):
قتل 15 طالبا عسكريا، في هجوم انتحاري على حافلتهم في العاصمة الأفغانية كابول بعد ظهر اليوم السبت، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية اليوم.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الافغانية دولت وزيري حصيلة القتلى، قائلا إن أربعة آخرين أصيبوا.
وذكرت مصادر أن الانفجار وقع عند بوابة الدخول المؤدية لأكاديمية "مارشال فهيم" العسكرية" بالقرب من ميدان كامبار.
وكانت الحافلة تقل طلابا متدربين بمستشفى "داوود خان" العسكري.
يأتي ذلك بعد ساعات فقط من إطلاق ثلاثة صواريخ على الأقل على منشآت أجنبية حوالي الساعة السادسة صباح اليوم السبت.
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