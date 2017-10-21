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مقتل 15 طالبا عسكريا في هجوم على حافلة عند الأكاديمية العسكرية في كابول

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مصراوي Masrawy

مقتل 15 طالبا عسكريا في هجوم على حافلة عند الأكاديمية العسكرية في كابول

02:57 م السبت 21 أكتوبر 2017

مقتل 15 طالبا عسكريا في هجوم على حافلة عند الأكاديمية العسكرية في كابول

هجوم على حافلة عند الأكاديمية العسكرية في كابول

كابول - (د ب أ):

قتل 15 طالبا عسكريا، في هجوم انتحاري على حافلتهم في العاصمة الأفغانية كابول بعد ظهر اليوم السبت، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية اليوم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الافغانية دولت وزيري حصيلة القتلى، قائلا إن أربعة آخرين أصيبوا.

وذكرت مصادر أن الانفجار وقع عند بوابة الدخول المؤدية لأكاديمية "مارشال فهيم" العسكرية" بالقرب من ميدان كامبار.

وكانت الحافلة تقل طلابا متدربين بمستشفى "داوود خان" العسكري.

يأتي ذلك بعد ساعات فقط من إطلاق ثلاثة صواريخ على الأقل على منشآت أجنبية حوالي الساعة السادسة صباح اليوم السبت.

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