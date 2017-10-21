إصابة ضابط و3 آخرين في حادث انقلاب سيارة شرطة بطريق أبو سمبل الدولي

كتب- محمد الصاوي:

أصيب عميد شرطة و3 آخرين، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة شرطة على طريق أبو سمبل الدولي بمحافظة أسوان.

تلقت غرفة العمليات بإدارة العامة للمرور بلاغًا، بإصابة عميد شرطة، و3 آخرين إثر انقلاب سيارة شرطة بطريق "أسوان – أبوسمبل" بالقرب من الكيلو 43، أثناء توجههم إلى مدينة أبوسمبل لحضور تعامد الشمس بالمعبد.

تم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى أسوان العام بالصداقة الجديدة، لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.