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إقالة هاني رمزى من تدريب الاتحاد السكندرى.. والبديل أجنبي

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إقالة هاني رمزى من تدريب الاتحاد السكندرى.. والبديل أجنبي إقالة هاني رمزى من تدريب الاتحاد السكندرى.. والبديل أجنبي

التحرير

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قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمود مشالي إقالة هاني رمزي المدير الفني للفريق وجهازه المعاون بسبب سوء نتائج الفريق في مسابقة الدوري الممتاز والتي كان أخرها التعادل مع الانتاج الحربي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس على الاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

ومن المقرر أن يحصل هاني رمزي وجهازه المعاون على راتب 3 أشهر وهي قيمة الشرط الجزائي الذي ينص عليه التعاقد بين الطرفين.

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وقد استقر مجلس إدارة الاتحاد على أن يكون المدير الفني الجديد أجنبيا على أن يتم الإعلان عن اسمه وأسماء الجهاز المعاون له خلال الساعات القليلة القادمة حتى يستطيع قيادة الفريق في مباراة الدوري المقبلة أمام الداخلية.

وقام المجلس بتكليف يوسف حمدي لاعب الاتحاد والزمالك السابق بقيادة مران الفريق اليوم وحتى الانتهاء من تشكيل الجهاز الفني الجديد.

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التحرير

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