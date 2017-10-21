قائمة محمود طاهر تترشح رسميًا لانتخابات الأهلي (صور)

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ترشح المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، اليوم السبت، وقائمته التي سيخوض بها انتخابات القلعة الحمراء المقرر إقامتها يوم 30 نوفمبر الجاري لاختيار مجلس إدارة جديد.

وشملت القائمة المختارة، في منصب نائب الرئيس مصطفى مراد فهمي، وكامل زاهر في منصب أمين صندوق النادي الأحمر، وفي العضوية فوق السن، الإعلامي حمدي الكنيسي، و الاستشاري الهندسي محمد يحيى، والدكتورهاني سري الدين و الدكتور إيهاب ماضي وخالد حبيب ومحمد جمال هليل. وفي العضوية تحت السن، وقع اختيار طاهر على الثلاثي، أحمد مصطفى وشيرين منصور، ومروان هشام فؤاد.

وقالت مصادر مقربة من القائمة إن محمود طاهر خلال اختياراته للقائمة فضل اللجوء لأصحاب الخبرة والملفات في مختلف المجالات، لرغبته في تكوين مجلس متكامل يضم مختلف المجالات بهدف مواصلة مشروع تطوير القلعة الحمراء.

وحرص طاهر على أن يكون الاختيار بمثابة مجلس وزراء لإدارة الأهلي بحيث يتولى كل عضو ملف مختلف وفقًا لتخصصه يعمل عليه من أجل تطويره ولذلك أطلق على قائمته حكومة الأهلي، حيث تتقدم القائمة بأوراق ترشحها خلال الساعات القليلة المقبلة.