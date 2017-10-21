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مدير أمن الإسماعيلية لوالد الشهيد كانوشا: «مكتبي مفتوح»

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مدير أمن الإسماعيلية لوالد الشهيد كانوشا: «مكتبي مفتوح» مدير أمن الإسماعيلية لوالد الشهيد كانوشا: «مكتبي مفتوح»

التحرير

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حرص اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الاسماعيلية، على تقديم واجب العزاء لأسرة إبراهيم كانوشا، لاعب منتخب الشباب ونادي القناة، والذي استشهد خلال الأعمال الإرهابية الأخيرة بمحافظة شمال سيناء.

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وأكد "حسين" لوالد الشهيد أن مكتبه "مفتوح لتلبية مطالبهم"، قائلا: "ابنكم وزملائه ضحوا بأنفسهم عشان الشعب المصري يعيش"، مختتمًا حديثه "نحن نقدر كل الشهداء الذي ضحوا بأرواحهم لخدمة بلدنا".

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وكان كانوشا، لاعبًا سابقًا في فريق نادي القناة والمنتخب الوطني للشباب مواليد 1989، تحت قيادة سكوب في عام 2009، قبل التحاقة بالجيش، واستشهاده مع عدد من الجنود خلال الأحداث الأخيرة بشمال سيناء.

وأقيمت صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد مقابر مدينة المستقبل، وردد الأهالي أثناء تشييعهم الجثمان "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله.. لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله"، وتم دفن جثمان الشهيد بمقابر الأسرة. 

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التحرير

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