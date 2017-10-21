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زاهي حواس يحصل على جائزة «كابا سيركيو» العالمية

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زاهي حواس يحصل على جائزة «كابا سيركيو» العالمية زاهي حواس يحصل على جائزة «كابا سيركيو» العالمية

التحرير

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حصل عالم المصريات الدكتور زاهي حواس على جائزة (كابا سيركيو) الأورومتوسطية، والتى تسلم لأول مرة لمصر، وتعد أعلى جائزة أوروبية تسلم للمشاهير في مجال الثقافة والفن والآثار، وذلك تقديرًا لدوره في نشر التراث العالمي. 

وتسلم الجائزة نيابة عن الدكتور زاهي حواس، المتواجد حاليًا فى أمريكا للحصول على جائزة (رجل العام)، السفير هشام بدر سفير فى لدي إيطاليا، وذلك خلال احتفالية ضخمة أقيمت خصيصا لهذا الحدث، بحضور العديد من المثقفين الإيطاليين والمستشار السياحي المصري عماد فتحي.

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وقال السفير هشام بدر في كلمته خلال الحفل: إن "الجائزة تقدم كل عام لأفضل سياسي وأدبي وأثري ومهندس وغير ذلك من الرجال والنساء الذين يساهمون في بناء الجسور بين حضارات أوروبا ودول البحر المتوسط"، منوهًا أنه تم منح هذه الجائزة للدكتور زاهي حواس لدوره في نشر التاريخ والتراث الحضاري والمعرفة لمصر القديمة بين دول أوروبا ودول البحر المتوسطة.

وأوضح "السفير بدر" أنه تم منح الجائزة من قبل لخالد الأسعد الذي فقد حياته وهو يدافع عن آثار سوريا، و فرانك جوزية الغطاس الشهير الذي كشف عن العديد من المعابد والقصور الغارقة تحت الماء.

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التحرير

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