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«صحة أسيوط»: 10 من ضحايا حادث طريق البحر الأحمر مجهولي الهوية

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«صحة أسيوط»: 10 من ضحايا حادث طريق البحر الأحمر مجهولي الهوية «صحة أسيوط»: 10 من ضحايا حادث طريق البحر الأحمر مجهولي الهوية

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كتب - محمد ممدوح

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط عن نقل جثامين 10 من ضحايا حادث تصادم 4 سيارات بطريق (أسيوط - البحرالأحمر) إلى مستشفيي أبنوب المركزي والإيمان العام، اليوم السبت، لافتة بأنها مجهولي الهوية.

حادث تصادم سيارات على طريق أسيوط ـ البحر الأحمر) (3)

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وذكرت المديرية في بيان لها، أنه تم التعرف على 4 جثث فقط من خلال بطاقات تحقيق الشخصية، مشيرة إلى نقل مصابين اثنين إلى مستشفى الإيمان، وثالث إلى مستشفى أسيوط الجامعي، إضافة إلى طفلتين مصابتين بنزيف في المخ إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

ما تم نقل جثتي "رمضان ع."، 31 سنة، إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، و"سناء إ."، 35 سنة، و"إبراهيم ر."، 65 سنة، إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي، علاوة على نقل 12جثة بينهم 4 سيدات و8 أطفال. 

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