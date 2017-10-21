خبراء يكشفون سيناريوهات حادث الواحات.. و«عمرو سعد» كلمة السر

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شهدت منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية في الجيزة، مساء أمس الجمعة، حالة من المواجهة الدامية بين قوات الأمن بالداخلية وبعض العناصر الإرهابية، وأسفر الحادث عن استشهاد عدد من رجال الأمن وإصابة العشرات.

خطأ من الداخلية

من جانبه قال أحمد كامل البحيري، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حادث الواحات الإرهابي أمس، يبرهن على أن هناك خطأ ما تم فى التعامل مع الحادث من قبل قوات الأمن.

وأوضح كامل البحيرى لـ"التحرير"، أن الخطأ الذى وقعت فيه أفراد الداخلية يدور حول "إما أن المعلومة التى وصلت إليهم ناقصة، وبالتالى ترتب عليها عجز فى المواجهة أو أن تحليل المعلومة افتقر إلى الواقع، سواء من حيث عدد العناصر الإرهابية أو نوعية تسليحهم، حيث إن الأمن فى الغالب يضاعف أعداده أكثر من العناصر المجرمة للسيطرة عليهم"، لكن فى هذه الحالة يتضح أن قوات الأمن وقعت فى مصيدة سهلت على الجماعات المتطرفة الإيقاع بعدد كبير من شهداء الواجب الوطنى، فضلا عن أن عملية الهجوم تشير إلى أن الإرهابيين تمكنوا من اعتلاء سطح الجبال والتعامل مع أجهزة الداخلية.

وأكد الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الأقرب إلى سيناريو التنفيذ يكمن فى مجموعة عمرو سعد ويعد الأخير المسؤول الرئيسي والأول عن الحادث، وسبق أن نفذ هجوم تفجيرات الكنيسة البطرسية ومار جرجس ومار مرقس بالإسكندرية وطنطا، مؤكدا أن هذه الجماعات الإرهابية تتمركز في الطرق الصحراوية.

مصيدة

من جهته قال نبيل نعيم، القيادى الجهادى السابق، إن عملية أمس بالواحات والتى استشهد ضحيتها العشرات من رجال الشرطة، تحمل الكثير من الدلالات والمؤشرات الأولية بأن قوات الشرطة بالواحات تعرضت لكمين مدبر بحكمة وجدارة من قبل العناصر الإرهابية.

وأوضح نبيل نعيم لـ"التحرير"، أن أحد قادة عملية الواحات، هو هشام عشماوى ضابط سابق بالصاعقة، ثم التحق بصفوف الجماعات الإرهابية وانتمى لتنظيم القاعدة ويقطن بليبيا، وأن تلك العناصر الإرهابية كانت لديها المعلومات الكاملة عن تحركات رجال الشرطة.

وتابع: "إن الجماعات الإرهابية استخدمت قذائف هاون فى التعامل مع رجال الشرطة، وأن اختيار منطقة الواحات نظرا لطبيعتها الجبلية وتعد الأقرب إلى ليبيا وبها مناطق غابات تسهل على الإرهابيين الاختباء والتعامل مع رجال الشرطة بطريقة آمنة لهم وتحقق أهدافهم".

وأشار الجهادى السابق إلى أن الجماعات المتطرفة لديها قدرة فائقة على تجنيد الشباب الذى يعانى من الإحباط، الأمر الذى يتطلب من أجهزة ومؤسسات الدولة ضرورة التصدى لذلك بالعمل على معالجة الشباب من الإحباط، سواء بالعمل أو بإشراكهم فى منظومة الحياة والدولة، وذلك لإغلاق أبواب التجنيد أمام تلك الجماعات، خاصة وأن تجنيد الشباب بمثابة الذخيرة الحية فى حرب تلك الجماعات المتطرفة مع الدولة.

جناح من "داعش"

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وكشف اللواء محمد صادق، الخبير في مكافحة الإرهاب ومساعد وزير الداخلية الأسبق، عن تفاصيل جديدة بخصوص حادث الوحات البحرية عند الكيلو 135، قائلًا في تصريحات إعلامية «الواقعة حصلت في واد منخفض، والعناصر الإرهابية اعتلت الجهة العالية من الجبل، ولما دخلت قواتنا الوادي، أطلقوا عليهم قذائف آر بي جي، ثم قذائف الهاون، واضح إنه كان فيه حماس زائد من ضباط الشرطة، كانوا نازلين يدوروا على أدلة عن التنظيم الذي يحاولون استهدافه».

وأكد أن العناصر الإرهابية، جاءت من ليبيا، وهي تتبع تنظيم داعش الإرهابي، موضحًا: «هم جناح من داعش، وبيسموا نفسهم أنصار الشريعة».

وتابع صادق: «وصل إلينا معلومة عن وجودهم داخل الأراضي الليبية، وتم ضبط مجموعة منهم، واستعانة الأجهزة الأمنية بدليل (شخص) من هذه المجموعة لإرشادهم لأماكن وجود الآخرين، وهذا الدليل لم يضلل الأجهزة الأمنية».

وواصل الخبير الأمني: «الاستطلاع الذي جرى أمس على المنطقة كانت نتيجته سلبية، ولم يؤكد وجود العناصر به»، موضحًا أن منطقة الوديان التي توجد بها هذه العناصر الآن، تبعد عن طريق الواحات 35 كيلو داخل الصحراء.

وكان مصدر أمنى بوزارة الداخلية، قد استشهاد عدد من الضباط والجنود خلال الاشتباكات الدائرة مع عناصر مسلحة بطريق الواحات، أمس الجمعة، كما دفعت الأجهزة الأمنية بغطاء جوى وعدد كبير من المدرعات وعربات التدخل السريع للسيطرة على الموقف.

كما تم الدفع بـ30 سيارة دفع رباعي، و20 مدرعة، لتمشيط المنطقة بالكامل وتأمين نقل المصابين من قبل قوات الشرطة، والقبض على باقي عناصر البؤرة التي تم استهدافها ومنع هروبهم.

وكان من بين شهداء الوطن النقيب إسلام مشهور، الضابط بإدارة العلميات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، خريج دفعة 2012، والتي لقبت باسم الشهيد أحمد سعيد الديهي، وهو الذي يعد رقم 13 ضمن خريجي تلك الدفعة، التي أطلق عليها دفعة الشهيد أحمد سعيد الديهي.

وأوضح المصدر الأمنى، أن 11 ضابطا شهيدا بالعمليات الخاصة، كان من بينهم العميد إمتياز كامل، والنقيبان عمر صلاح وإسلام مشهور، كما أن هناك 3 ضباط شهداء من قطاع الأمن الوطنى، بينهم أحمد السيد وأحمد جابر.

وقال المصدر الأمنى إن النقيب إسلام مشهور هو شقيق الضابط قائد العمليات الخاصة، بقطاع الأمن المركزي، وأنه سبق وعمل بقسم شرطة الزاوية الحمراء فور تخرجه.

ورجحت مصادر أمنية أن قائد العملية الإرهابية بالواحات يدعى، هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم. يبلغ من العمر 43 عامًا وانضم إلى القوات المسلحة في منتصف التسعينيات.

وأحيل إلى محكمة عسكرية في العام 2007، بسبب أفكاره المتشددة، وعلى أثر المحاكمة العسكرية استبعد نهائيا من الجيش في عام 2011، وبعدها انضم إلى تنظيم القاعدة.