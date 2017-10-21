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حملة لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز بدمياط

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مصراوي Masrawy

حملة لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز بدمياط

03:00 م السبت 21 أكتوبر 2017

حملة لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز بدمياط

أرشيفية

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة دمياط، حملة موسعة جابت عددًا من قرى مركز فارسكور، اليوم السبت، لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز والتوعية بأضرارها، فضلاً عن الإجراءات القانونية التي يتعرض لها المزارع، وحررت الإدارة 4 محاضر بيئية ضد مزارعين.

ويصدر ضد المخالف حكم بالحبس أقل من عام، وغرامة من 5000 حتى 100 ألف جنيه.

وأعلن المهندس جاد على جاد، مدير عام الزراعة بدمياط، الانتهاء من حصد 55 ألف فدان من الأزر، مشيرًا إلى أن المديرية توجه المزارعين بالامتناع عن الحرق والاستفادة من قش الأرز في كافة مجالات احتياجاتهم، ما أدى إلى انحسار الظاهرة في الأشهر الأخيرة.

وبيّن، في تصريح صحفي، أنه جرى استخدام 500 طن من قش الأرز كسماد للأرض، وفرم 26 ألف طن من القش لاستخدامه في أعلاف الماشية، إلى جانب كبس 70 ألف طن وتشوين 15 ألف طن.

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