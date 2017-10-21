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وصول حاكم "كومنولث أستراليا" مطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

وصول حاكم "كومنولث أستراليا" مطار القاهرة

03:02 م السبت 21 أكتوبر 2017

بيتر كوسجوف

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي عصر اليوم السبت، بيتر كوسجوف الحاكم العام لكومنولث أستراليا، قادما على رأس وفد في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون المشترك بين البلدين خلال لقائه عددًا من المسئولين .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن المسئول الأسترالي وصل على طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله من استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وكان في استقباله أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال.​

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