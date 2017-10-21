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بالصور.. إحياء الذكرى 75 لانتصار الحلفاء في "العلمين"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إحياء الذكرى 75 لانتصار الحلفاء في "العلمين"

03:00 م السبت 21 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

فى اليوم العالمي:

الألبوم التالى

فى اليوم العالمي: "الصحة" توافق على دواء للوقاية من "السكر"

خاص- مصراوي:

تصوير: عبد الناصر النوري

أحيت ، وأكثر من 35 وفدا أجنبيا، اليوم السبت، الذكرى الـ75 لمعركة العلمين الثانية عام 1942، ضمن معارك الحرب العالمية الثانية والتي راح ضحيتها 35 رجلا من قوات الشرطة، في غياب الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية عن احتفال المراسم.

وأقيم الاحتفال بهيئة الكومنولث لمقابر الحرب في شمال مدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط والتي تشرف على مقابر جنود هذه الدول الذين قتلوا خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية في العلمين الواقعة في شمال مصر.

ونظمت السفارة البريطانية في مصر هذا الحدث بالنيابة عن بقية الحلفاء الذين حاربوا القوات النازية على أرض العلمين التي لا تزال ممتلئة بالألغام، وانتهت معركة 1942 بأول انتصار كبير حققه الحلفاء على ألمانيا النازية.

ووصف السفير البريطاني في مصر "جون كاسن" المقابر بأنها: "مكان لتتذكر هؤلاء الذين سقطوا منذ 75 عامًا وهؤلاء الذين قد يستمرون في السقوط خصوصا من يفقدون حياتهم في الاعتداءات الإرهابية الخسيسة كما حدث بالأمس"، في إشارة إلى حادث الهجوم الإرهابي على قوات الأمن بالقرب من الواحات البحرية جنوب غرب القاهرة.

وكان كاسن أعرب، أمس الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن خالص عزائه لأسر شهداء الواحات، مؤكدا على وقوف بريطانيا بجانب مصر في حربها ضد الإرهاب.

ومن جهته قال اليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط إن مراسم اليوم "فرصة لكي تتذكر الكلفة الإنسانية للحرب وللتفكير في اهمية العمل سويا لبناء مستقبل أكثر سلاما.​

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مصراوي Masrawy

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