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رئيس أستراليا يبحث بالقاهرة القضايا ذات الاهتمام المشترك

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مصراوي Masrawy

رئيس أستراليا يبحث بالقاهرة القضايا ذات الاهتمام المشترك

02:42 م السبت 21 أكتوبر 2017

رئيس أستراليا يبحث بالقاهرة القضايا ذات الاهتمام المشترك

الرئيس الأسترالي بيتر كوسجروف

القاهرة - (د ب أ):

وصل الرئيس الأسترالي بيتر كوسجروف إلى القاهرة اليوم السبت في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، يلتقى خلالها عددا من كبار المسؤولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يزور الرئيس كوسجروف مقابر العلمين، التي تضم رفات أكثر من 1200 جندي أسترالي لقو حتفهم في المعارك التي وقعت عام 1942 بالعلمين خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال سفير أستراليا لدى نيل هوكينز، في بيان صحفي قبل يومين، إن الزيارة تعكس أهمية مصر الاستراتيجية للمصالح الأسترالية بالمنطقة، كما تجسد مدى عمق علاقات الصداقة بين البلدين، وتعكس دور مصر الهام في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط، وهو ما ينعكس على الاستقرار العالمي بما في ذلك آسيا حيث تقع أستراليا.

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