السودان يدين الهجوم الإرهابي بمنطقة الواحات بالجيزة
السودان يدين الهجوم الإرهابي بمنطقة الواحات بالجيزة
02:40 م السبت 21 أكتوبر 2017
حادث الواحات
الخرطوم - (أ ش أ):
أكدت وزارة الخارجية السودانية إدانتها القوية للهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع أمس الجمعة بمنطقة الواحات بمحافظة الجيزة، وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن ،في جريمة تتنافي مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية .
وأعربت الوزارة ، في بيان لها اليوم السبت، عن مواساتها لعائلات الضحايا وللشعب وللحكومة المصرية، متمنية للجرحى عاجل الشفاء.
وشددت الوزارة على تضامن السودان الكامل ودعمه ومساندته للحكومة المصرية، للحفاظ علي أمن وسلامة مواطنيها .
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مجلس النواب الليبي ينعى شهداء مصر في مواجهات طريق الواحات
-
ضاحي خلفان عن حادث الواحات: "سفك الدماء يوم الجمعة مُقدس لدى الإرهابيين"
-
فرنسا تعرب عن تضامنها الكامل مع مصر قيادة وشعبا بعد حادث الواحات
-
إدانات دولية وعربية واسعة على حادث الواحات
إعلان
إعلان