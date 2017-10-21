السودان يدين الهجوم الإرهابي بمنطقة الواحات بالجيزة

الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية السودانية إدانتها القوية للهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع أمس الجمعة بمنطقة الواحات بمحافظة الجيزة، وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن ،في جريمة تتنافي مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية .

وأعربت الوزارة ، في بيان لها اليوم السبت، عن مواساتها لعائلات الضحايا وللشعب وللحكومة المصرية، متمنية للجرحى عاجل الشفاء.

وشددت الوزارة على تضامن السودان الكامل ودعمه ومساندته للحكومة المصرية، للحفاظ علي أمن وسلامة مواطنيها .