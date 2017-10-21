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رئيس سموحة ردًا على مرتضى منصور: "هزمناكم بهذا السحر"

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مصراوي Masrawy

رئيس سموحة ردًا على : "هزمناكم بهذا السحر"

02:44 م السبت 21 أكتوبر 2017

المهندس محمد فرج عامر

الإسكندرية – محمد البدري:

علق المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة على تصريحات المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي بشأن خسارة فريق القلعة البيضاء أمام نظيره السكندري بثلاثية نظيفة أمس الجمعة نتيجة السحر قائلا: "فعلاً كسبنا الزمالك بالسحر، ولكن سحر الأداء".

وقال عامر في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، اليوم السبت: "تحوّل لاعبو سموحة إلى سَحَرة أثناء المباراة تحت قيادة كبير السحرة فرانس استركا".

وتابع رئيس سموحة: "يا رب يدوم علينا سحر الأداء والانتماء ونواصل الانتصارات، وتمنياتنا الطيبة للجميع، والرياضة مكسب وخسارة".

كان فريق سموحة فاز على نادي الزمالك بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، ضمن مواجهات الأسبوع السادس في مسابقة الدوري المصري.

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