رئيس سموحة ردًا على مرتضى منصور: "هزمناكم بهذا السحر"

الإسكندرية – محمد البدري:

علق المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة على تصريحات المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بشأن خسارة فريق القلعة البيضاء أمام نظيره السكندري بثلاثية نظيفة أمس الجمعة نتيجة السحر قائلا: "فعلاً كسبنا الزمالك بالسحر، ولكن سحر الأداء".

وقال عامر في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، اليوم السبت: "تحوّل لاعبو سموحة إلى سَحَرة أثناء المباراة تحت قيادة كبير السحرة فرانس استركا".

وتابع رئيس سموحة: "يا رب يدوم علينا سحر الأداء والانتماء ونواصل الانتصارات، وتمنياتنا الطيبة للجميع، والرياضة مكسب وخسارة".

كان فريق سموحة فاز على نادي الزمالك بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، ضمن مواجهات الأسبوع السادس في مسابقة الدوري المصري.