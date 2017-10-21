أخبار عاجلة

مساء الأنوار - لقطات أرشيفية للمباريات النهائية التي خاضها الأهلي خارج ملعبه -
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف" -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. وصول أول فوجين سياحيين من فرنسا واليابان إلى الأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. وصول أول فوجين سياحيين من فرنسا واليابان إلى الأقصر

02:39 م السبت 21 أكتوبر 2017

اليوم.. وصول أول فوجين سياحيين من فرنسا واليابان إلى الأقصر

مطار الأقصر الدولي

الأقصر – محمد محروس:

يصل إلى مطار الأقصر الدولي في الثالثة من عصر اليوم السبت، أول فوج سياحي فرنسي على متن رحلة للطيران القادمة من مطار "شارل ديجول" بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد توقف دام لعدة سنوات.

ويضم الفوج الفرنسي ما يزيد عن 140 سائحا سيزورون المعالم الأثرية والسياحية بالبرين الشرق والغرب ثم يقومون برحلة نيلية بين مدينتي الأقصر وأسوان على متن إحدى البواخر السياحية يزورون خلالها معابد إسنا وإدفو وكوم أمبو وفيلة والسد العالي وغيرها من المعالم الأثرية والسياحية.

في سياق متصل يستقبل مطار الأقصر الدولي، في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل أول رحلة طيران قادمة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو، وتحمل على متنها 85 سائحا يابانيا وتنظمها شركة "إير ليجر" وذلك بعد توقف استمر لأكثر من 6 أشهر.

وسيكون في استقبال السياح الفرنسيين واليابانيين عدد من مسؤولي المطار والعاملين بالشركات السياحية حيث يقدمون لهم الورود ترحيبا بعودتهم لزيارة الأقصر.

ومن المقرر، أن تستمر الرحلات اليابانية لمدة 6 أشهر وحال وجود إقبال من اليابانيين على السفر للأقصر فسوف يتم زيادة عدد الرحلات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. وصول فوج سياحي لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بسوهاج

    أخبار

  • بالصور.. وصول فوج سياحي "إنجليزي" لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس في

    أخبار

  • وقفة احتجاجية لمحصلي رسوم السيارات بمطار الأقصر الدولي

    أخبار

  • بالصور.. وصول فوج سياحي إنجليزي للمنطقة الأثرية بـ"أبيدوس" في سوهاج

    أخبار

إعلان

345b2176fa.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل