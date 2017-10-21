اليوم.. وصول أول فوجين سياحيين من فرنسا واليابان إلى الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

يصل إلى مطار الأقصر الدولي في الثالثة من عصر اليوم السبت، أول فوج سياحي فرنسي على متن رحلة مصر للطيران القادمة من مطار "شارل ديجول" بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد توقف دام لعدة سنوات.

ويضم الفوج الفرنسي ما يزيد عن 140 سائحا سيزورون المعالم الأثرية والسياحية بالبرين الشرق والغرب ثم يقومون برحلة نيلية بين مدينتي الأقصر وأسوان على متن إحدى البواخر السياحية يزورون خلالها معابد إسنا وإدفو وكوم أمبو وفيلة والسد العالي وغيرها من المعالم الأثرية والسياحية.

في سياق متصل يستقبل مطار الأقصر الدولي، في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل أول رحلة طيران قادمة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو، وتحمل على متنها 85 سائحا يابانيا وتنظمها شركة "إير ليجر" وذلك بعد توقف استمر لأكثر من 6 أشهر.

وسيكون في استقبال السياح الفرنسيين واليابانيين عدد من مسؤولي المطار والعاملين بالشركات السياحية حيث يقدمون لهم الورود ترحيبا بعودتهم لزيارة الأقصر.

ومن المقرر، أن تستمر الرحلات اليابانية لمدة 6 أشهر وحال وجود إقبال من اليابانيين على السفر للأقصر فسوف يتم زيادة عدد الرحلات.