أخبار عاجلة

مساء الأنوار - لقطات أرشيفية للمباريات النهائية التي خاضها الأهلي خارج ملعبه -
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف" -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تجديد حبس وكيل "القوى العاملة" بالإسماعيلية والمدير المالي في قضية الرشوة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تجديد حبس وكيل "القوى العاملة" بالإسماعيلية والمدير المالي في قضية الرشوة

02:35 م السبت 21 أكتوبر 2017

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قرر قاضي التجديدات بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، اليوم السبت، تجديد حبس وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية والمدير المالي بالمديرية 15 يوما، في قضية الرشوة مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني.

كان المستشار محمد النحاس رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر أبوغنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، طلب تجديد حبس المتهمين "جمال. ه" وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، و"محمود.ف"، المدير المالي للمديرية، لاستكمال التحقيقات مع المتهمين في قضية الرشوة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تقديم مبلغ مالي 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة لموظف عام للإخلال بمهمام وظيفته.

كانت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية قد تمكنت من القبض على وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة "جمال. ه"، و"محمود. ف" المدير المالي بمديرية القوى العاملة بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح للعمال من العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبالغ 300 ألف جنيه، ولَم تسلم إلى العمال، واستولى عليها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حبس 3 مسئولين بالإدارة الهندسية بطنطا بتهمة الرشوة

    أخبار

  • حبس وكيل القوى العاملة والمدير المالي بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة

    أخبار

  • تجديد حبس 4 عاملين بمستشفى "ههيا" لتسببهم في وفاة مُدرس بالشرقية

    أخبار

  • حبس وكيل "قوى عاملة الإسماعيلية" المتهم بتقديم رشوة على ذمة التحقيق

    أخبار

إعلان

435d57bd4c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف"

بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف"

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية