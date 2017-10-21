تجديد حبس وكيل "القوى العاملة" بالإسماعيلية والمدير المالي في قضية الرشوة
تجديد حبس وكيل "القوى العاملة" بالإسماعيلية والمدير المالي في قضية الرشوة
02:35 م السبت 21 أكتوبر 2017
الإسماعيلية - إنجي هيبة:
قرر قاضي التجديدات بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، اليوم السبت، تجديد حبس وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية والمدير المالي بالمديرية 15 يوما، في قضية الرشوة مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني.
كان المستشار محمد النحاس رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر أبوغنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، طلب تجديد حبس المتهمين "جمال. ه" وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، و"محمود.ف"، المدير المالي للمديرية، لاستكمال التحقيقات مع المتهمين في قضية الرشوة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تقديم مبلغ مالي 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة لموظف عام للإخلال بمهمام وظيفته.
كانت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية قد تمكنت من القبض على وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة "جمال. ه"، و"محمود. ف" المدير المالي بمديرية القوى العاملة بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح للعمال من العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبالغ 300 ألف جنيه، ولَم تسلم إلى العمال، واستولى عليها.
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