نجيب ساويرس يطالب بحساب المقصرين بعيدًا عن "جلد الذات"

كتبت - مادي غيث

طالب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بالتركيز من أجل أخذ حق الشهداء، مشددًا على حساب المقصرين، بعيدًا عن جل الذات.

وكتب "ساويرس" تغريدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت قال فيها: "فلنركز على مصائبنا وشهدائنا ونحترم مشاعر أسرهم وكيف نأخذ حقهم ونحسن من أدائنا، ونحاسب المقصرين بعيدا عن جلد الذات.. يارب أنت المنتقم"​.

وفي تغريدة أخرى، قال: "هناك فارق شاسع بين أن تكون إنسانًا، وأن تتصرف كإنسان.. قليلون يعرفون الفارق".

يشار إلي أن مصدر أمني بوزارة الداخلية، صرح أمس الجمعة، أن عدد الضباط الذين استشهدوا خلال مداهمة أمنية لأحد الأوكار الإرهابية بمنطقة الواحات بالجيزة، ارتفع إلى 23 ضابطًا "7 أمن وطني، و16 أمن مركزي وعمليات خاصة"، بالإضافة إلى 35 مجندًا. ​

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