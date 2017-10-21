"المحافظين": الشعب المصري على قلب رجل واحد ونهاية الإرهاب حتمية

كتبت- أسماء يحيى:

أدان حزب المحافظين الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة، بمحافظة الجيزة، ما أدى لاستشهاد ضحايا من رجال الشرطة أثناء اقتحامهم أحد أوكار الإرهابيين، بصحراء الواحات.

وتقدم الحزب، في بيان أصدره اليوم السبت، بخالص العزاء إلى الشعب المصري العظيم في شهداء هذا الوطن الذين يرسمون بدمائهم طريق المستقبل.

وأكد الحزب أن الشعب المصري يقف قلب رجل واحد في وجه المخططات التي تريد تدمير مقومات دولته، لافتا إلى أن نهاية الإرهاب حتمية.

واستنكر الحزب العمليات الإرهابية التي تستهدف أبناء الوطن ممن يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، معربا عن تقديره للجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في مواجهة مخططات تدمير الدولة.