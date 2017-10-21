أخبار عاجلة

مساء الأنوار - لقطات أرشيفية للمباريات النهائية التي خاضها الأهلي خارج ملعبه -
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف" -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"المحافظين": الشعب المصري على قلب رجل واحد ونهاية الإرهاب حتمية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"المحافظين": الشعب المصري على قلب رجل واحد ونهاية الإرهاب حتمية

02:33 م السبت 21 أكتوبر 2017

حادث الواحات

كتبت- أسماء يحيى:

أدان حزب المحافظين الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة، بمحافظة الجيزة، ما أدى لاستشهاد ضحايا من رجال الشرطة أثناء اقتحامهم أحد أوكار الإرهابيين، بصحراء الواحات.

وتقدم الحزب، في بيان أصدره اليوم السبت، بخالص العزاء إلى الشعب المصري العظيم في شهداء هذا الوطن الذين يرسمون بدمائهم طريق المستقبل.

وأكد الحزب أن الشعب المصري يقف قلب رجل واحد في وجه المخططات التي تريد تدمير مقومات دولته، لافتا إلى أن نهاية الإرهاب حتمية.

واستنكر الحزب العمليات الإرهابية التي تستهدف أبناء الوطن ممن يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، معربا عن تقديره للجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في مواجهة مخططات تدمير الدولة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • باحث يحذر: 3 تغيرات خطيرة في تحركات الجماعات الإرهابية

    أخبار

  • عمرو أديب: "أنا لا أبحث عن الإرهابيين الآن أنا أبحث عن الخائن العميل"

    أخبار

  • "بكري" يطالب بعقد جلسة طارئة غدا بـ"النواب" لمناقشة حادث الواحات

    أخبار

  • "شفيق" عن حادث الواحات: لا تتعجلوا الانتقام قبل أن تستوعبوا ما دار

    أخبار

إعلان

f64514a43b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف"

بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف"

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية