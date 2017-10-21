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فى اليوم العالمي: "الصحة" توافق على دواء للوقاية من "السكر"

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مصراوي Masrawy

فى اليوم العالمي: "الصحة" توافق على دواء للوقاية من "السكر"

02:33 م السبت 21 أكتوبر 2017

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كتبت - مادي غيث:

كشف مؤتمر "اليوم العالمى للسكر"، موافقة وزارة الصحة المصرية على استخدام علاج "ميتفورمين" لخفض خطر الإصابة بمرض السكر.

جاء ذلك خلال احتفال اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة، برعاية شركة ميرك للأدوية، بحضور عدد كبير من المتخصصين والفنانين والرياضيين بقلعة قايتباي.

ووافقت وزارة الصحة والسكان، على استخدام علاج "ميتفورمين"؛ بهدف خفض خطر الإصابة للأشخاص الأكثر عرضة أو الذين لديهم عوامل خطورة للإصابة بمرض السكري، وهذا يعد حدثًا علميًا مهمًا، لافتا إلى أن عدة دراسات علمية أكدت ذلك.

وقال الدكتور هشام الحفناوي، عميد المعهد القومي للسكر، ورئيس اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة و السكان، إن مرض السكري يتسبب في وفاة شخص كل ٦ ثوانٍ في العالم، بحسب تقرير الاتحاد الدولى للسكر.

وأضاف، أن الاكتشاف المبكر للمرض وعلاجه يعد المعيار الذهبي لتجنب مضاعفاته الخطيرة وخفض أعداد المصابين به، مشيرًا إلى أنه المسبب الرئيسي لفقدان البصر والفشل الكلوي واعتلال الأعصاب الطرفية وتصلب الشرايين الطرفية، وكليهما قد يؤدى إلى مشاكل القدم السكري، وما يتبعها من تطورات خطيرة، كما أنه يصيب بجلطات القلب والسكتة الدماغية وضعف القدرة الجنسية هذا بجانب مضاعفات أخرى عديدة.

وأكد الدكتور محمد خطاب، أستاذ علاج السكر والغدد الصماء ورئيس الجمعية المصرية للغدد الصماء والسكر، أن نتائج الأبحاث الجديدة أظهرت نجاح التدخل العلاجي في مرحلة ما قبل السكري عن طريق تنظيم الطعام، وخفض الوزن، وممارسة الرياضة، وبعض الأدوية كنوع من الوقاية.

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مصراوي Masrawy

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