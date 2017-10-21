أخبار عاجلة

مساء الأنوار - لقطات أرشيفية للمباريات النهائية التي خاضها الأهلي خارج ملعبه -
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف" -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

باحث يحذر: 3 تغيرات خطيرة في تحركات الجماعات الإرهابية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

باحث يحذر: 3 تغيرات خطيرة في تحركات الجماعات الإرهابية

02:31 م السبت 21 أكتوبر 2017

باحث يحذر: 3 تغيرات خطيرة في تحركات الجماعات الإرهابية

تحركات الجماعات الإرهابية

كتب- محمد عمارة:

رصد محمد جمعة، الباحث في شئون الإرهاب بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 3 تغيرات خطيرة في تحركات الجماعات الإرهابية في الفترة الماضية؛ لجذب المزيد من الأنصار والمتطرفين للانضمام لها.

وأوضح جمعة، أن أول هذه التغيرات تمثل في إعلان حركة حسم في 1 أكتوبر الجاري، مسئوليتها عن تفجير عبوة ناسفة في سفارة ميانمار في 30 سبتمبر الماضي، بدعوى الثأر لمسلمي الروهينجا.

وأضاف: رغم أن حسم تقول إنها حركة ثورية تهتم بالداخل المصري، إلا أنها تحاول من خلال بيانها بالوقوف وراء حادث السفارة، تعزيز مكانها في ملف العمليات الإرهابية وتأطير جديد لأيدلوجيتها لاستقطاب المزيد من العناصر التكفيرية العائدين من سوريا والعراق.

ثاني التغيرات وفق جمعة، تتمثل في تغيير "داعش" ليبيا بوصلته بعد تحرير سرت الليبية في ديسمبر الماضي، واندماج جماعة أنصار الشريعة التي حلت نفسها، في كيانات أخرى، وتمركزهم على الحدود الشرقية لليبيا تجاه .

وقال: "تشير بعض التقديرات الاستخباراتية الأمريكية إلى أن عدد عناصر داعش في مدينة سرت بلغ نحو 6 آلاف قبل تحريرها، وأن عملية التحرير قتل فيها نحو 2000 قتيل من صفوف داعش، فأين ذهب الـ4 آلاف الباقين؟

التغير الثالث، يتمثل في تحركات دواعش سيناء الجديدة، يقول جمعة: خلية الإسماعيلية التي تم القبض على عناصرها وملاحقتهم، كشفت أن داعش مصر تخطى مرحلة البناء، وأن عناصر مسلحة نزحت من سيناء إلى الإسماعيلية لتدريب عناصر اعتنقت أفكار السلفية الجهادية، وهذا بالتأكيد يعني وجود عناصر دعوية تابعة لداعش استطاعت أن تستقطب أفرادا جددا.

يشار إلي أن مصدر أمني بوزارة الداخلية، صرح أمس الجمعة، أن عدد الضباط الذين استشهدوا خلال مداهمة أمنية لأحد الأوكار الإرهابية بمنطقة الواحات بالجيزة، ارتفع إلى 23 ضابطًا "7 أمن وطني، و16 أمن مركزي وعمليات خاصة"، بالإضافة إلى 35 مجندًا. ​​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "المحافظين": الشعب المصري على قلب رجل واحد ونهاية الإرهاب حتمية

    أخبار

  • "شفيق" عن حادث الواحات: لا تتعجلوا الانتقام قبل أن تستوعبوا ما دار

    أخبار

  • الخارجية: دماء شهدائنا تروي تراب الوطن عازمة على اقتلاع الإرهاب

    أخبار

  • سفير بريطانيا: كلنا بجانب مصر في مواجهة شر الإرهاب

    أخبار

إعلان

35107fca8d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل