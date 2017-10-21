عمرو أديب: "أنا لا أبحث عن الإرهابيين الآن أنا أبحث عن الخائن العميل"

كتبت - مادي غيث:

علق الإعلامي عمرو أديب، على حادث الواحات الإرهابي، قائلاً:" أيا كانت المصيبة نحن لها، ولكن المصيبة الحقيقية، ألا نفهم ما حدث ولا يكون عندنا القدرة على اكتشاف الاختراق القاتل، رحم الله شهداء الشرطة".

وأضاف أديب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "الخيانة الواضحة في عملية الواحات ليست الأولى أنا لا أبحث عن الإرهابيين الآن أنا أبحث عن الخائن العميل".

وكانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، أمس الجمعة، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، أسفرت عن استشهاد 58 شرطيًا (23 ضابطاً و35 مجنداً). وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا ببدء تحقيقات فورية في الحادث الإرهابي الذي وقع أمس "الجمعة".