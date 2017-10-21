فريق من النيابة يعاين كوبري ميت حلفا المنهار بقليوب

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عاين فريق من النيابة العامة، برئاسة أحمد الجيلاني رئيس نيابة قليوب، كوبري ميت حلفا المنهار لتقدير التلفيات.

وقررت النيابة انتداب لجنة من هيئة الطرق لفحص سلامة الكوبري، ومدى إمكانية رفعه مرة أخرى من عدمه فى نفس مكانه، كذلك فحص سلامة الجزء الآخر من الكوبري في الاتجاه القادم من بنها إلى شبرا الخيمة.

كما قررت النيابة التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، لعدم التزامه بالحدود المسموح بها للارتفاع والسرعة الزائدة، وتعريضه حياة الآخرين للخطر، وتعطيل الحركه المرورية.

من جانبه قال العقيد عبدالعظيم محمد عبد العظيم رئيس مباحث مرور القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين المواطنين، وأنه تم تعزيز الخدمات المرورية في المسافة من كوبري قليوب حتى الطريق الدائري لمنع التكدس علاوة على إلزام سائقى النقل بالاتجاه إلى الصحراوي.

من جانبه، كشف مصدر مسؤول بهيئة الطرق والكباري بمحافظة القليوبية، أن حادث اصطدام سيارة نقل بكوبرى ميت حلفا بقليوب، المسؤول عنه هو قائد السيارة الذى اصطدم بجسم الكوبري بسبب عدم الالتزام بالارتفاع والحمولة، مشيرًا إلى أنه يحظر على جميع السائقين الذين ترتفع حمولاتهم عن 4 أمتار استقلال الطريق الزراعي.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة تقوم بإنشاء الكباري بارتفاع كبير يصل إلى أكثر من 5 أمتار وهو أقصى ارتفاع ممكن على الطرق السريعة، مشيرا إلى أنه جار حصر التلفيات والخسائر الناتجة عن الحادث بعد إجراء فحص الكوبري.

كان اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارًا من المقدم علاء عطية رئيس مباحث قسم قليوب، يفيد بوقوع كوبري مشاة ميت حلفا، وتعطل الزراعي تماما، وتسبب ذلك في شلل مروري بطريق إسكندرية الزراعى، تبين أن أثناء مرور سيارة نقل بمقطورة على الطريق اتجاه "شبرا الخيمة - بنها" اصطدمت بالكوبري، فسقط على المقطورة، حيث توقفت السيارة قبل أن يسقط الكوبري على الأرض، وظل معلقا على المقطورة الخاصة بالسيارة، وتم فتح تحويلات مرورية للسيارات القادمة من القاهرة، كما تم منع عربات النقل الموجودة على الدائري من النزول إلى الطريق الزراعي وتحويل اتجاهه إلى خط 12 وخط 13 بنها فضلا عن فتح الحركة المرورية على الطريق الحر شبرا بنها.