تاتو «هنا الزاهد» وحسد «ناهد السباعي».. 12 لقطة من أوسكار السينما العربية

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في الدورة الثانية لمهرجان أوسكار السينما العربية، التي أقيمت أمس الجمعة على مسرح أوبرا جامعة مصر، حرص عدد من الفنانين على الحضور والتألق على السجادة الحمراء، وجمع الحفل بين النجوم الشباب والكبار، وعلى رأسهم الفنان عزت العلايلي وإلهام شاهين ونجوى فؤاد والراقصة دينا وغيرهم.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من أبرز اللقطات اللافتة بالحفل..

1- أحمد حلمي ومنى زكي

رغم حضورهما متأخرين قليلًا إلى الحفل، فإن الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي فاجآ الجميع بتصرفاتهما الكوميدية العفوية، حيث مازحت منى الفنان "إدوارد" مقدم الحفل، قائلة: "حلوة البدلة اللميع تحفة أوي"، وبعدها قام "حلمي" بمفاجأته بقبلة أمام الحاضرين، ما دفع الجميع للضحك.

2- نيكول سابا

بإطلالة أنيقة ومميزة، خطفت الفنانة اللبنانية "نيكول سابا" أنظار الجميع، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذهبي اللون أظهر جمالها ورشاقتها.

3- الأحمر

حرصت عدد من النجمات على لفت الأنظار على السجادة الحمراء بارتداء فساتين حمراء اللون أيضًا، ومن بينهن الفنانة الشابة "هنا الزاهد" و"منة شلبي" و"داليا مصطفى" و"هنا شيحة" وكذلك ارتدت الفنانة الشابة "جميلة عوض" بذلة حمراء اللون.

4- منة شلبي

بفستان بسيط أحمر اللون، تألقت الفنانة "منة شلبي" في الحفل، ولكنها لفتت الأنظار بوشم "تاتو" جديد على الجزء الأيمن من ظهرها، ويحمل شكل وردة كبيرة، وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها "منة" الجدل بالوشوم، ففي عام 2012 ظهرت بوشم يحمل لفظ الجلالة في العرض الخاص لفيلم "بعد الموقعة".

5- هنا الزاهد

لم تكن الفنانة "منة شلبي" هي الوحيدة التي لفتت الأنظار بالتاتو، وإنما كانت الفنانة "هنا الزاهد" أيضًا محلًا لإثارة الجدل من قبل الكثيرين بعد ظهورها بوشم على كتفها اليسرى، ويحمل عبارة باللغة الفرنسية معناها "اللي جاي أحلى"، رغم أنها وضعت هذا الوشم قبل عدة أشهر.

6- إلهام شاهين

بإطلالة غير موفقة تصدرت الفنانة "إلهام شاهين" حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتادت منذ فترة على إثارة الجدل بإطلالاتها، وهو ما حدث بالأمس أيضًا، حيث ارتدت فستانا قصيرا أسود اللون بالغت في إضافة الأكسسوارت إليه.

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7- ناهد السباعي

قبل فترة قصيرة كانت الفنانة "ناهد السباعي" قد ظهرت في جلسة تصوير بشعر قصير، ولكنها أضافت إلى مظهرها المزيد من الأناقة بالأمس بارتداء فستان طويل أظهر رشاقتها، وتسلمت "السباعي" في الحفل جائزة أفضل ممثلة دور ثان.

ولكن فاجأت "السباعي" متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" بنشر صورة تظهر فيها حزينة بعد تحطم جائزتها إلى نصفين، موضحة أن السبب هو الحسد، حيث علقت على الصورة: "العين صابتني ورب العرش نجاني.. الجايزة اتكسرت نصين".

8- عبير صبري

حرصت مجموعة من الفنانات على ارتداء فساتين بيضاء اللون، مثل الفنانة التونسية درة ومي الغيطي ونرمين ماهر، وكذلك الفنانة عبير صبري التي ارتدت فستانا أبيض اللون أشبه بفساتين الزفاف، ما جعل إطلالتها غير موفقة.

9- إنجي المقدم

لم تكن إطلالة الفنانة "إنجي المقدم" موفقة على الإطلاق، حيث ارتدت فستانًا لا يناسبها ويشبه في تصميمه الستائر المنسدلة.

10- دينا فؤاد

ارتدت الفنانة "دينا فؤاد" فستانا من توقيع المصمم بهيج حسين، ولكن لم تكن إطلالتها موفقة، حيث جاء الفستان مبطنا من الأسفل بطبقة من الدانتيل، ما جعل البعض يعتقد بأن الظاهر من الفستان هو جسدها.

11- الأسود

لم يكن اللونان الأحمر والأبيض هما فقط المسيطرين على الحفل، وإنما حرصت الكثير من الفنانات على ارتداء فساتين سوداء اللون، من بينهن الفنانة ريهام عبد الغفور التي لم تكن إطلالتها موفقة، وكذلك الفنانة هبة عبد الحكيم ورانيا منصور والإعلامية بوسي شلبي والفنانة أمينة خليل ونسرين أمين وإيمي سالم ومنة فضالي ورضوى الشربيني والفنانة الكبيرة نجوى فؤاد وغيرهن.

12- ثنائيات

شهد الحفل حضور عدد من الثنائيات، وعلى رأسهم الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، وكذلك حرص الفنان "نضال الشافعي" على الحضور بصحبة زوجته الفنانة "هند محمد علي"، كما حضر الفنان "أحمد داوود" مع زوجته الفنانة "علا رشدي"، وحضرت أيضًا الفنانة "داليا البحيري" بصحبة زوجها رجل الأعمال حسن سامي وغيرهم.