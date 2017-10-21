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مجلس النواب الليبي ينعى شهداء مصر في مواجهات طريق الواحات

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مصراوي Masrawy

مجلس النواب الليبي ينعى شهداء في مواجهات طريق الواحات

02:20 م السبت 21 أكتوبر 2017

مجلس النواب الليبي ينعى شهداء مصر في مواجهات طريق الواحات

عبد الله بليحق

بنغازي – (أ ش أ):

نعى مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، شهداء الشرطة المصرية في الاشتباكات التي اندلعت بالأمس مع عناصر إرهابية في المنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات غرب العاصمة القاهرة.

وقال المجلس، في بيان للناطق باسمه عبد الله بليحق: "نقدم خالص تعازينا وصادق مواساتنا باسم مجلس النواب الليبي إلى الشعب المصري وإلى الرئيس عبدالفتاح ، وإلى أسر الشهداء وذويهم في العمليات الأمنية ضد الإرهابيين والمتطرفين الذين يريدون نشر الخراب والدمار بالمنطقة".

وأعرب المجلس عن تضامنه والشعب الليبي مع جمهورية مصر العربية رئاسةً وحكومةً وشعبًا.

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مصراوي Masrawy

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