مجلس النواب الليبي ينعى شهداء مصر في مواجهات طريق الواحات

بنغازي – (أ ش أ):

نعى مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، شهداء الشرطة المصرية في الاشتباكات التي اندلعت بالأمس مع عناصر إرهابية في المنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات غرب العاصمة القاهرة.

وقال المجلس، في بيان للناطق باسمه عبد الله بليحق: "نقدم خالص تعازينا وصادق مواساتنا باسم مجلس النواب الليبي إلى الشعب المصري وإلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى أسر الشهداء وذويهم في العمليات الأمنية ضد الإرهابيين والمتطرفين الذين يريدون نشر الخراب والدمار بالمنطقة".

وأعرب المجلس عن تضامنه والشعب الليبي مع جمهورية مصر العربية رئاسةً وحكومةً وشعبًا.