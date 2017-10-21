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سكان دولة أوربية يختبئون عندما يضحكون.. والسبب

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مصراوي Masrawy

سكان دولة أوربية يختبئون عندما يضحكون.. والسبب

02:22 م السبت 21 أكتوبر 2017

سكان دولة أوربية يختبئون عندما يضحكون.. والسبب

سكان دولة أوربية يختبئون عندما يضحكون.. والسبب

كتبت - ريم ياسر:

نشرت صحيفة تليجراف البريطانية تقريرًا مثيرًا عن دولة ألمانيا، وصفت فيه الشعب الألماني بأنه لا يجيد الضحك وفقًا للدراسات العلمية.

وذكرت الإحصائية في التقرير إلى أنه واحدًا من بين كل ثلاثة ألمان يضحك أقل من خمس مرات فى اليوم.

استندت الصحيفة في تقريرها على حديث للمستشار الألماني السابق "هلموت كول"، حين قال ذات مرة، إن الألمان "خائفون جدًا من الضحك، لدرجة أنهم يختبئون في الطابق السفلي "القبو" للقيام بذلك سرًا، لأنهم يعتبرونه تضيعًا للوقت".

وبناء على ذلك بنيت أول مدرسة للضحك على يد "هاينر أوبر"، و صممت هذه المدرسة خصيصًا لتعليم الألمان طرق و أساليب الضحك.

تبدأ جلسات الضحك بالمشتركين يجلسون في دائرة ويقومون بتمديد أجسادهم، ثم يتجهون للتصفيق و التنفس بعمق لتنشيط أعصاب الفم ومنها إلى الضحك مباشرة، و بعدها يسيرون فى دوائر حول الغرفة وهم يرددون "هو هو ها ها ها".

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