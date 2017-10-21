عمرو أديب "أنا لا ابحث عن الارهابيين الان انا ابحث عن الخائن العميل"

كتبت - مادي غيث

غرد الاعلامى عمرو اديب على "تويتر" قبل قليل قائلًا " ايا كان المصيبة نحن لها ولكن المصيبة الحقيقية الا نفهم ما حدث ولايكون عندنا القدرة على اكتشاف الاختراق القاتل رحم الله شهداء الشرطة"

وعاد أديب بعد نشرها بقليل ليغرد مره أخرى قائلًا "الخيانة الواضحة في عملية الواحات ليست الأولى أنا لا ابحث عن الارهابيين الان انا ابحث عن الخائن العميل"​