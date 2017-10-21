وجبة عشاء خفيفة في 10 دقائق.. ساندوتشات الدجاج بالمايونيز

كتبت- ميرا ماهر:

المقادير:

2 قطعة صدور دجاج

علبة زبادي

رشة بهار

رشة ملح

شرائح فلفل رومي

1 بصله

صويا صوص

طريقة التحضير:

1- تقطع الصدور إلى شرائح طويله وتخلط بالخل والزبادي والبهارات والملح وتترك لمدة ساعة.

2-يتم وضع قليل من الزيت في وعاء عميق، ويضاف الدجاج على نار مرتفعة لمدة دقيقتين.

3-يضاف البصل والفلفل ويترك لمدة 10 دقائق، ويضاف ملعقتين من الصويا صوص ويترك لدقيقتين.

4-يقدم الدجاج في ساندوتشات مع المايونيز أو غيره من الإضافات الأخرى.