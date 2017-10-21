وجبة عشاء خفيفة في 10 دقائق.. ساندوتشات الدجاج بالمايونيز
وجبة عشاء خفيفة في 10 دقائق.. ساندوتشات الدجاج بالمايونيز
02:08 م السبت 21 أكتوبر 2017
وجبة عشاء خفيفة في 10 دقائق.. ساندوتشات الدجاج بال
كتبت- ميرا ماهر:
المقادير:
2 قطعة صدور دجاج
علبة زبادي
رشة بهار
رشة ملح
شرائح فلفل رومي
1 بصله
صويا صوص
طريقة التحضير:
1- تقطع الصدور إلى شرائح طويله وتخلط بالخل والزبادي والبهارات والملح وتترك لمدة ساعة.
2-يتم وضع قليل من الزيت في وعاء عميق، ويضاف الدجاج على نار مرتفعة لمدة دقيقتين.
3-يضاف البصل والفلفل ويترك لمدة 10 دقائق، ويضاف ملعقتين من الصويا صوص ويترك لدقيقتين.
4-يقدم الدجاج في ساندوتشات مع المايونيز أو غيره من الإضافات الأخرى.
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