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وجبة عشاء خفيفة في 10 دقائق.. ساندوتشات الدجاج بالمايونيز

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مصراوي Masrawy

وجبة عشاء خفيفة في 10 دقائق.. ساندوتشات الدجاج بالمايونيز

02:08 م السبت 21 أكتوبر 2017

وجبة عشاء خفيفة في 10 دقائق.. ساندوتشات الدجاج بالمايونيز

وجبة عشاء خفيفة في 10 دقائق.. ساندوتشات الدجاج بال

كتبت- ميرا ماهر:

المقادير

2 قطعة صدور دجاج

علبة زبادي

رشة بهار

رشة ملح

شرائح فلفل رومي

1 بصله

صويا صوص

طريقة التحضير:

1- تقطع الصدور إلى شرائح طويله وتخلط بالخل والزبادي والبهارات والملح وتترك لمدة ساعة.

2-يتم وضع قليل من الزيت في وعاء عميق، ويضاف الدجاج على نار مرتفعة لمدة دقيقتين.

3-يضاف البصل والفلفل ويترك لمدة 10 دقائق، ويضاف ملعقتين من الصويا صوص ويترك لدقيقتين.

4-يقدم الدجاج في ساندوتشات مع المايونيز أو غيره من الإضافات الأخرى.

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مصراوي Masrawy

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