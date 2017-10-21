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محافظ الأقصر ناعيًا شهداء الوطن: "سنقف صفًا واحدًا خلف الجيش والشرطة"

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مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر ناعيًا شهداء الوطن: "سنقف صفًا واحدًا خلف الجيش والشرطة"

02:08 م السبت 21 أكتوبر 2017

محمد بدر محافظ الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

نعي محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم السبت، شهداء الوطن من رجال الشرطة البواسل الذين استُشهدوا في العمل الإرهابي الذي استهدف قوة أمنية بطريق الواحات.

وأعرب المحافظ نيابةً عن جميع أهالي الأقصر، عن خالص التعازي والمواساة للشعب المصري ولأسر الشهداء الأبرار، داعيا الله عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد محافظ الأقصر، على أن تلك الأعمال الإرهابية الإجرامية لن تُثني الشعب المصري عن بناء مستقبله واقتلاع الإرهاب الأسود من جذوره، معربًا عن إدانته لتلك الأعمال الإرهابية الخسيسة، مقدرًا التضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب ودعا الشعب المصري على الوقوف صفًا واحدًا خلف الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب الخسيس.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت أن هجومًا إرهابيًا استهدف مأمورية خرجت للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء لمداهمة أوكار بعض العناصر الإرهابية، وأسفر الهجوم، بحسب مصادر أمنية، عن استشهاد 23 ضابطًا و35 مجندًا.

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