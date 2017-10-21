«الأعلى للإعلام»: ضرورة علاج نقص المعلومات عن حادث الواحات سريعًا

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علّق مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على حادث منطقة الواحات البحرية، الذي وقع بالأمس إثر الاشتباكات مع إحدى الخلايا الإرهابية، قائلًا: "رسالة إلى استمرار المخطط الإرهابي للتغطية على السقطات التي تشهدها الجماعة الإرهابية بسوريا والعراق ومصر".

ونعى "مكرم" بمزيد من الحزن والأسى، شهداء الوطن والواجب من رجال الشرطة الأبرار، الذين استشهدوا خلال الاشتباكات، مطالبًا بضرورة علاج نقص المعلومات عن حادث الواحات سريعًا.

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وتابع: "هناك مخطط واضح يستهدف مصر، ولكن بعد تدخل القوات المسلحة بالأمس للسيطرة على العدوان بالواحات، أنا على يقين أنه سيتم تصفية العدوان في المنطقة بأكملها مثلما حدث في العريش، وسيتم إزالة كافة آثار الإرهاب"، موضحًا أنه لا يستطيع تقييم الأداء الصحفي والإعلامي نظرًا لنقص المعلومات عن الحادث.