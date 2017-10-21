أخبار عاجلة

مساء الأنوار - لقطات أرشيفية للمباريات النهائية التي خاضها الأهلي خارج ملعبه -
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف" -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

ماذا قالت الصحف العالمية عن حادث الواحات الإرهابي؟

Google+ Print
ماذا قالت الصحف العالمية عن حادث الواحات الإرهابي؟ ماذا قالت الصحف العالمية عن حادث الواحات الإرهابي؟

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حظيَّ حادث الواحات الإرهابي، الذي وقع أمس الجمعة، باهتمام وسائل الإعلام الدولية، حيث قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن الهجوم يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المصرية في الوقت الذي تحاول فيه تشجيع الاستثمار والقفز بالاقتصاد بعد تعويم الجنيه.

وأضافت الوكالة الأمريكية، أنه ليس الأول من نوعه، حيث تعرضت لهجمات سابقة، بما في ذلك تفجير الطائرة الروسية في عام 2015، مما أضر بالسياحة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن "الجماعات الإرهابية تتركز دائمًا في شمال سيناء، وتعمل على استهداف الأقباط والسياح".

أما "الجارديان" البريطانية، فقالت إن "مصر تواجه خطر الجماعات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، والتي قامت بالعديد من أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل مئات من أفراد قوات الأمن منذ عام 2013".

وعلقت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، على الحادث مؤكدة أن "مصر عانت من حالة الاضطراب وأعمال العنف التي وقعت منذ عزل الرئيس محمد مرسي في منتصف عام 2013، حيث زادت الجماعات المتطرفة من هجماتها على أفراد الجيش والشرطة في البلاد".

شاهد أيضا

صحيفة "دايلي ناشون" الكينية، أشارت إلى أن "جماعة الإخوان المسلمين هي التي شجعت على شن هجمات مسلحة ضد رجال الشرطة في مصر، وحافظت لى حرب استنزاف مستمرة مع هجمات القناصة والتفجيرات".

ورأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه "بعد أن خسرت جماعة داعش أراضيها في سوريا، قامت بتوجيه ضرباتها في مصر".

وأضافت الصحيفة أن هذا الهجوم، ما هو إلا رسالة من داعش أنه مازال بإمكانه ضرب أهدافه خارج مقر خلافته التي تهددت في سوريا والعراق.

ووقع تبادلا لإطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية بمنكقة وادي حيتان بالكيلو 135 بطريق الواحات، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، ومقتل عدد من هذه العناصر، حسب بيان وزارة الداخلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل