الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 27

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدًا الأحد، طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 27

وسط الدلتا 20 27

الإسكندرية 18 26

بلطيم 18 26

مطروح 16 26

السلوم 17 25

سيوة 15 27

بورسعيد 21 26

دمياط 21 25

العريش 17 26

رفح 16 26

الإسماعيلية 16 29

السويس 17 29

رأس سدر 19 27

نخل 13 26

نويبع 23 30

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طابا 16 26

كاترين 12 26

الطور 20 27

شرم الشيخ 24 30

الغردقة 21 30

مرسى علم 20 28

الفيوم 20 27

بنى سويف 20 27

المنيا 17 28

أسيوط 17 29

سوهاج 16 31

قنا 18 32

الأقصر 19 33

أسوان 19 34

أبوسمبل 18 31

الوادى الجديد 20 31

شلاتين 21 31

أبو رماد 22 30

رأس حدربة 23 29

حلايب 23 29