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رئيس وزراء إسبانيا يعلن بدء عملية تجميد الحكم الذاتي في كتالونيا

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء إسبانيا يعلن بدء عملية تجميد الحكم الذاتي في كتالونيا

02:07 م السبت 21 أكتوبر 2017

رئيس وزراء إسبانيا يعلن بدء عملية تجميد الحكم الذاتي في كتالونيا

ماريانو راخوى رئيس وزراء إسبانيا

مدريد - (د ب أ):

أعلن ماريانو راخوى رئيس وزراء إسبانيا بدء حكومته عملية تقود إلى تجميد العمل بنظام الحكم الذاتي فى إقليم كتالونيا.

وقال راخوي، السبت، إنه يتعين إقالة رئيس كتالونيا كارلوس بوجديمون وحكومته الإقليمية.

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مصراوي Masrawy

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