رئيس وزراء إسبانيا يعلن بدء عملية تجميد الحكم الذاتي في كتالونيا
رئيس وزراء إسبانيا يعلن بدء عملية تجميد الحكم الذاتي في كتالونيا
02:07 م السبت 21 أكتوبر 2017
ماريانو راخوى رئيس وزراء إسبانيا
مدريد - (د ب أ):
أعلن ماريانو راخوى رئيس وزراء إسبانيا بدء حكومته عملية تقود إلى تجميد العمل بنظام الحكم الذاتي فى إقليم كتالونيا.
وقال راخوي، السبت، إنه يتعين إقالة رئيس كتالونيا كارلوس بوجديمون وحكومته الإقليمية.
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