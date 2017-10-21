رئيس وزراء إسبانيا يعلن بدء عملية تجميد الحكم الذاتي في كتالونيا

مدريد - (د ب أ):

أعلن ماريانو راخوى رئيس وزراء إسبانيا بدء حكومته عملية تقود إلى تجميد العمل بنظام الحكم الذاتي فى إقليم كتالونيا.

وقال راخوي، السبت، إنه يتعين إقالة رئيس كتالونيا كارلوس بوجديمون وحكومته الإقليمية.