تأجيل محاكمة المتهمين في "شبكة تبادل الزوجات" بشبرا الخيمة لرد المحكمة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قبلت الدائرة الثانية، بمحكمة جنح ثان شبرا الخيمة، اليوم السبت، طلب رد المحكمة في قضية شبكة تبادل الزوجات والحفلات الجنسية داخل إحدى الشقق، وقررت التأجيل لجلسة أخرى، لاتخاذ إجراءات الرد اللازمة من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين.

كانت معلومات سرية وردت لمباحث الآداب بالقليوبية تفيد قيام شخص يدعى "م. ح"، موظف في فندق شهير بالقاهرة، بإنشاء صفحة على شبكة الإنترنت لاستقطاب راغبي تبادل الزوجات حتى تفاعل معه أحد الأشخاص ويدعى "م. م"، ونشأت معه علاقة صداقة انتهت بتبادل زوجاتيهما داخل شقة المتهم الأول بمنطقة شبرا.

تم عرض المعلومات على اللواء مدير أمن القليوبية، وبعد استصدار إذن من النيابة العامه تم وضع الشقة تحت المراقبة، وتبين قيام المتهم الأول بتنظيم حفلات جنس، وكان كل متهم يمارس الجنس مع زوجة الآخر في غرفة واحدة، وفي الوقت المناسب داهمت القوات الشقة، وتم ضبط المتهمين وهم "م. ح"، موظف، وزوجته "س. م"، و"م. م"، مهندس كهربائي، وزوجته "د" مدرسة، في غرفة نوم واحدة متجردين من ملابسهم، وتم تحريز عقاقير منع الحمل داخل الشقة وملابسهم الداخلية.

أدلى المتهمون في القضية خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية أمام النيابة، حيث قالت المتهمة "س" إن زوجها "م. ح" كان يجبرها على ممارسة الجنس مع شخص آخر و يصورها فيديو بواسطة موبايله أثناء الممارسة.

وأوضحت المتهمة في أقوالها إن زوجها طلب منها إقامة علاقة جنسية مع المتهم الثالث ويدعى "م. م"، وبالفعل مارست الجنس أكثر من مرة معه أمامه وطلب منها أن يستدعي زوجته حتى يمارس معها هو الآخر.

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