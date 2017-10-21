ضبط 4 أشخاص تعدوا على عمهم ونجل زوجته بسبب قطعة أرض بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

نجح ضباط مباحث مركز شرطة الإبراهيمية، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، في ضبط 4 أشخاص، متهمين بالتعدي على عمهم ونجل زوجته، وإصابتهم بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ بسبب خلافات على قطعة أرض بعزبة "العجوز" التابعة لدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بناحية عزبة "العجوز" التابعة لمركز الإبراهيمية.

وتبين نشوب المشاجرة بسبب خلافات مالية بسبب قطعة أرض مساحتها 21 قيراط، بين 4 أشخاص وعمهم "علي.م.ع" 65 عامًا، فلاح، ونجل زوجته، أسفرت عن إصابة الاثنين الآخرين، فيما تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين الأربعة، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.