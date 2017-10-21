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دراسة: تراجع أعداد الحشرات في العالم يهدد الحياة على الأرض

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مصراوي Masrawy

دراسة: تراجع أعداد الحشرات في العالم يهدد الحياة على الأرض

01:58 م السبت 21 أكتوبر 2017

دراسة: تراجع أعداد الحشرات في العالم يهدد الحياة على الأرض

دراسة: تراجع أعداد الحشرات في العالم يهدد الحياة

 كتب - مصراوي:

أظهرت دراسة جديدة أن الانخفاض الحاد في عدد الحشرات على كوكب الأرض يهدد استمرار الحياة بجميع أشكالها، بحسب موقع " اليوم".

ووجد الباحثون في جامعة رابود في هولندا هذا الأمر بعد دراسة استمرت عقودا من الزمن حول المحميات الطبيعية في جميع أنحاء ألمانيا.

وقام الفريق بجمع عينات من الحشرات المتواجدة عبر 63 موقعًا، منذ عام 1989، باستخدام شبكات الصيد. وبعد قياس العينات السنوية بالوزن، وجد العلماء أن المتوسط انخفض بأكثر من 75% على مدى 27 عامًا، كما حُدد الانخفاض بنحو 82% خلال أشهر الصيف.

يذكر أن الحشرات ضرورية للحياة على الأرض، لأنها تعمل فريسة لأنواع أخرى، من الحيوانات، مما يخل بالتوازن البيئي. ويعود السبب في ذلك إلى زيادة التحضر واستخدام المبيدات.

ووصف كاسبار هالمان، عضو فريق البحث في رادبود، هذه الأرقام بأنها "مقلقة للغاية".

وسلط الباحثون الضوء على أعداد الحشرات الهائلة في أوقات مختلفة طوال العقد الماضي. وتراجعت أعداد الفراشات العشبية عبر أوروبا خلال العقدين الماضيين، وفقا لبحث نشرته وكالة البيئة الأوروبية في عام 2013.

وذكر تقرير مركز التنوع البيولوجي الذي نُشر في مارس من هذا العام، أن أكثر من 700 نوع من نحل أمريكا الشمالية، مهدد بالانقراض بسبب استخدام المبيدات الحشرية.

وأكد تقرير أصدرته مجموعة تابعة للأمم المتحدة في عام 2015، إلى أن تعداد أنواع النحل يتناقص إلى أكثر من 35%، في حين أن 9% من تعداد الفراشات مهدد بالانقراض.

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مصراوي Masrawy

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