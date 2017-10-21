قبل الذهاب للنوم.. "ماسكات" للعناية بجمال بشرتك

كتبت- نانسي فايز الرويني:

من أفضل الأوقات للإهتمام بجمالك هو ليلاً، لأن الجسم يتنفس وينتعش بعد الإجهاد الطويل خلال اليوم، لذلك جمعنا لكِ العديد من النصائح المفيدة قبل النوم، بحسب ما ذكرة موقع "برايت سايت".

1- استخدام جل الصبار كقناع للوجه

جل الصبار يساعد على تبييض البشرة، والتخلص من البثور، ومنع التجاعيد، بالإضافة إلى أنه يصلح لجميع أنواع البشرة، ويفضل استخدامة مرتين في الأسبوع.

2-قناع فيتامين E

في الغالب الجلد تحت عينيكِ جاف، ورقيق، وعرضة للتجاعيد في وقت مبكر. ولمنع أثار الشيخوخة، يفضل استخدام أقنعة فيتامين E قبل الذهاب إلى النوم، بالإضافة إلى زيت الزيتون للحصول على أفضل نتيجة.

3- زيت الخروع

للحصول على رموش طويلة وجذابة، وحواجب كثيفة، يمكنك غسل فرشاة المسكرة القديمة لديك جيدًا، وضعي بداخلها زيت الخروع، ومرريها على رموشك كل ليلة قبل النوم.

4- زيت جوز الهند

زيت جوز الهند مرطب فعال وآمن للشفاه الجافة، لكن إمتصاصه يأخذ وقتاً طويلاً ، لذلك يفضل استخدامة قبل الذهاب إلى النوم.

5- الفازلين

الفازلين من المنتجات التي لا غنى عنها، لكثرة استخداماته وفوائده، منها ترطيب وتغذية الشعر، ضعي القليل منه على الشعر قبل النوم.

6- زيت الزيتون

للحصول على قدم ناعمة، عليكِ بغسل القدمين وتجفيفهم جيدًا، ثم فركهم بزيت الزيتون أو جوز الهند بعناية، ثم ارتداء الجوارب القطنية، والذهاب إلى النوم.