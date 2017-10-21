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ضاحي خلفان عن حادث الواحات: "سفك الدماء يوم الجمعة مُقدس لدى الإرهابيين"

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مصراوي Masrawy

ضاحي خلفان عن حادث الواحات: "سفك الدماء يوم الجمعة مُقدس لدى الإرهابيين"

01:46 م السبت 21 أكتوبر 2017

الفريق ضاحي خلفان

كتبت- رنا أسامة:

استنكر الفريق ضاحي خلفان، النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، حادث الواحات الذي وقع أمس الجمعة، وأسفر عن استشهاد عدد من ضباط وأفراد الشرطة خلال اشتباكات مع إرهابيين على طريق الواحات البحرية بالصحراء الغربية، قائلًا إن "سفك الدماء يوم الجمعة أمر مُقدّس للجماعات الإرهابية".

وكتب خلفان، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، "تختار عناصر جماعات الإخوان يوم الجمعة للقيام بعملياتها الإرهابية، فسفك الدماء يوم الجمعة مقدس في تنظيمهم وُمستوحى من الثورة الإيرانية".

وبحسب مصادر أمنية، استشهد 58 من قوات الشرطة خلال تبادل إطلاق النار بينهم ضباط بالعمليات الخاصة وآخرون في قطاع الأمن الوطني، خلال مُداهمة أمنية لإحدى البؤر الإرهابية على طريق الواحات البحرية بالصحراء الغربية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باتخاذ بعض العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها.

وأشارت الداخلية إلى مواصلة المداهمات وعمليات التمشيط للمناطق الصحراوية بالقرب من مسرح الهجوم بالتعاون بين قوات من الجيش مدعومة بالطيران الحربي، وقوات العمليات الخاصة التابعة للشرطة في العملية قرب الكيلو 135.

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