فرنسا تعرب عن تضامنها الكامل مع مصر قيادة وشعبا بعد حادث الواحات

باريس – (أ ش أ):

أعرب وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان اليوم السبت، عن تضامن بلاده مع مصر قيادة وشعبا عقب الحادث الإرهابي الذي وقع مساء الجمعة، وأسفر عن استشهاد عدد من ضباط وأفراد الشرطة خلال اشتباكات مع إرهابيين خلال مداهمة أمنية على إحدى البؤر الإرهابية على طريق الواحات البحرية بالحراء الغربية.

وقال وزير خارجية فرنسا - في بيان رسمي - إن بلاده تعرب عن تعازيها لأسر أفراد قوات الأمن الذين سقطوا أثناء تأدية مهمتهم وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

واكد جون ايف لودريان ان مصر وقوات الامن بها مرة أخرى يدفعون ضريبة ثقيلة لمكافحة الارهاب.. مشددا على دعم فرنسا لاستقرار مصر في تلك اللحظات المؤلمة.

وبحسب مصادر أمنية، استشهد 58 من قوات الشرطة خلال تبادل إطلاق النار بينهم ضباط بالعمليات الخاصة وآخرون في قطاع الأمن الوطني، خلال مُداهمة أمنية لإحدى البؤر الإرهابية على طريق الواحات البحرية بالصحراء الغربية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باتخاذ بعض العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها.

وأشارت الداخلية إلى مواصلة المداهمات وعمليات التمشيط للمناطق الصحراوية بالقرب من مسرح الهجوم بالتعاون بين قوات من الجيش مدعومة بالطيران الحربي، وقوات العمليات الخاصة التابعة للشرطة في العملية قرب الكيلو 135.