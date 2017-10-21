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20 نوفمبر.. الحكم في طعن الامتناع عن تصدير الغاز لإسرائيل

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مصراوي Masrawy

20 نوفمبر.. الحكم في طعن الامتناع عن تصدير الغاز لإسرائيل

01:43 م السبت 21 أكتوبر 2017

20 نوفمبر.. الحكم في طعن الامتناع عن تصدير الغاز لإسرائيل

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الاولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، حجز الطعن المقام من السفير إبراهيم يسري، بالامتناع عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل للحكم بجلسة 20 نوفمبر المقبل.

اختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول بصفتهم، لمسئوليتهم عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

طالبت الدعوى، التي حملت رقم 11885 لسنة 55 قضائية، بالامتناع عن التصدير والتفريط في ثروات ، وذلك لاحتياج الشعب المصري إليها.

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