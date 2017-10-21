20 نوفمبر.. الحكم في طعن الامتناع عن تصدير الغاز لإسرائيل
20 نوفمبر.. الحكم في طعن الامتناع عن تصدير الغاز لإسرائيل
01:43 م السبت 21 أكتوبر 2017
مجلس الدولة
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الاولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، حجز الطعن المقام من السفير إبراهيم يسري، بالامتناع عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل للحكم بجلسة 20 نوفمبر المقبل.
اختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول بصفتهم، لمسئوليتهم عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
طالبت الدعوى، التي حملت رقم 11885 لسنة 55 قضائية، بالامتناع عن التصدير والتفريط في ثروات مصر، وذلك لاحتياج الشعب المصري إليها.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تأجيل الطعن على قرار عزل وكيلي مؤسسي حزب فرسان مصر لـ 20 يناير
-
تأجيل الطعن على قرار وقف بث 7 قنوات فضائية دينية لجلسة 27 يناير المقبل
-
الإدارية العليا تؤجل الطعن على تأسيس حزب الشباب المصري لجلسة 20 يناير
-
تأجيل طعن الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال "سعودي" لـ11 نوفمبر
إعلان
إعلان