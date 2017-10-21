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مصادر تكشف كيف نجا طاقم مدرعة في اشتباكات "الكيلو 135" بالواحات؟

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مصراوي Masrawy

مصادر تكشف كيف نجا طاقم مدرعة في اشتباكات "الكيلو 135" بالواحات؟

01:42 م السبت 21 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن ملابسات إنقاذ ضابطين احتجزا داخل مدرعة بموقع الاشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية بطريق الواحات، أمس الجمعة.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي، السبت، إن مدرعة كان يستقلها الرائد محمد مجدي، والنقيب رامي نصر، انقلبت بفعل الرمال بوادي حيتان.

وأوضحت المصادر - التي رفضت ذكر اسمها- أن موقع انقلاب المدرعة أسفل تبه متوسطة على مسافة من موقع الاشتباكات، مؤكدين "كانوا وراهم بمسافة".

وأشارت المصادر إلى أنه مع سطوح ضوء نهار السبت، عثرت قوات الأمن على أفراد المدرعة بالكامل، لافتين باستقرار حالتهم الصحية، وأن الإصابات طفيفة.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها.

وأضافت الوزارة -في بيان لها- أنه تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها، أطلقت أعيرة نارية تجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، ومقتل عدد من هذه العناصر، وتمشط القوات المناطق المتاخمة لمحل الواقعة.

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مصراوي Masrawy

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