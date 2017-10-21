دقيقة حداد على أرواح شهداء "الواحات" في محاضرات جامعة سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلنت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز، اليوم السبت، عن الوقوف دقيقة حدادًا بداية كل محاضرة على مدار 3 أيام على أرواح شهداء الوطن من أبناء الشرطة، الذين استشهدوا أمس الجمعة، في العمليات الإرهابية الغادرة بالكيلو 135 بالواحات.

وكانت جامعة سوهاج أدانت الهجوم الإرهابي الغاشم الذي وقع، أمس الجمعة، بصحراء الواحات في محافظة الجيزة، ونتج عنه استشهاد ضباط وجنود وإصابة آخرين من أبناء شرطة مصر البواسل.

وأكد رئيس الجامعة، أن مثل تلك الحوادث الإرهابية الخسيسة تضاعف الإيمان بالقدرة المصرية على اقتلاع الإرهاب من جذوره، وأن تلك الجماعات المرتزقة لن تنال أبداً من أمن وأمان المصريين.

وشدد رئيس الجامعة على وقوف شعب مصر مع قيادته السياسية وجيشه وشرطته البواسل في حربهم ضد قوى الشر التي ترغب في النيل من مقدرات الوطن وأمنه واستقراره.