طالبة جامعية تتناول مواد مخدرة لمرورها بحالة اكتئاب بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيبت طالبة جامعية، اليوم السبت، بحالة إعياء شديدة؛ إثر تناولها أدوية مُخدرة، وجرى نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي في الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم ثان الزقازيق، يفيد بوصول "س.م.ع" 18 عامًا، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، مُقيمة بمدينة ديرب نجم، إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، مصابة بحالة إعياء شديدة نتيجة تناول أدوية مُخدرة.

بالانتقال وسؤال والدها، أفاد بأن ابنته تُعاني من حالة نفسية سيئة، تناولت على إثرها بتناول عقار منوم "مُخدر" أحدث لها مضاعفات ونُقت إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 435 / 19 أحوال ثان الزقازيق لسنة 2017.