محافظ سوهاج يحيل واقعة منع صيدلانية من دخول المديرية للنيابة الإدارية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، واقعة منع "ريموندا عاطف" دكتورة صيدلانية بمديرية الصحة بسوهاج، من الدخول لديوان المديرية والتوقيع في دفاتر الحضور والانصراف، إلى النيابة الإدارية للتحقيق.

ووجه محافظ سوهاج بسرعة فحص شكوى الطبيبة، وجرى استدعاؤها لديوان عام المحافظة وسماع شكواها، وعليه قرر المحافظ تكليف مديرية الصحة بتمكين المذكورة من التوقيع بسجل الحضور والانصراف اعتبارًا من غد الأحد.

وأكد "عبد المنعم" أنه يجب على الجميع احترام القانون وسيادته، وأنه لا يقبل مثل تلك الأحداث، مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة من يثبت تورطه في هذه الواقعة ليكون عبرة لغيره.

كانت الطبيبة ريموندا عاطف، صيدلانية بمديرية الصحة بسوهاج، طالبت بنقلها إلى إدارة التفتيش الصيدلي بدلاً من إدارة الصيدلة، فنُقلت إلى إدارة أخميم الصحية الأسبوع الماضي وجرى منعها من دخول المديرية تنفيذًا لقرار نقلها الجديد.